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بشرى سارة..الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
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توك شو
أكد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم معتدل خريفي ، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في الأحوال الجوية.

وأضاف "عطا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه اعتبارا من اليوم وغدا وحتى نهاية الأسبوع هناك ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، موضحا أنها تصل حول معدلهاا الطبيعى الموجود فى هذا التوقيت من الآن.

وأشار المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار انتهت تمام على جميع محافظات الجمهورية، حيث لا يوجد أى أمطار بالسواحل الشمالية خاصة، لافتا إلى أن الظواهر الجوية المؤثرة اليوم هي عودة الشبورة المائية الكثيفة خاصة بالسواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة والدلتا.

وقال إن فى حالة استقرار الطقس تكون الشبورة أيضا مستقرة، مؤكدا أن هناك نشاطا للرياح معتدل على جميع أنحاء الجمهورية، ولكنها تنشط أحيانا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، أما حالة البحرين الأحمر والمتوسط فكلاهما صالح للأنشطة البحرية الصيد، مضيفا إلى أنه من اليوم وحتى بداية الأسبوع القادم هناك تحسن بالأحوال الجوية.


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