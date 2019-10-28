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اقتصاد

788.7 مليار دولار عائدات صناعة الحديد والصلب بالصين خلال 9 أشهر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
سجلت صناعة الحديد والصلب في الصين نموا في عائدات أعمالها بلغ 9ر8% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة عائدات تلك الصناعة 58ر5 تريليون يوان "نحو 7ر788 مليار دولار".

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في أحدث بيانات أصدرتها اليوم أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي بلغ ناتج حديد الزهر 612 مليون طن، بزيادة 3ر6% على أساس سنوي، كما نما إنتاج الفولاذ الخام بواقع 4ر8% مقارنة مع العام الماضي، مسجلا 748 مليون طن.

وأضافت الوزارة أن إنتاج الصلب المدلفن خلال تلك الفترة ارتفع بنسبة 6ر10% على أساس سنوي مسجلا 909 ملايين طن، مشيرة إلى أن صادرات الصلب انخفضت بنسبة 5% إلى حوالي 3ر50 مليون طن، فيما تراجعت الواردات بمعدل 2ر12% لتصل إلى 75ر8 مليون طن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
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