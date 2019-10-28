استعدادًا للشتاء.. حديقة الحيوان: شاى بحليب لتدفئة الشمبانزى ووجبة سمك اسبوعيًا للنمور

كشف برنامج " صباح الورد"، المذاع على فضائية " تن"، استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال فصل الشتاء، وكيفية الحفاظ على الحيوانات، وذلك من خلال جولة داخل حديقة الحيوان بالجيزة.



وكشف أحد حراس الحديقة، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الورد"، المذاع على فضائية " تن"، عن الطقوس اليومية التى يتم عملها للاهتمام بالحيوانات، قائلًا، إنه يتمم صباح كل يوم على الحيوانات للتعرف على حالتهم الصحية وإبلاغ الدكتور، مشيرًا إلى أنه فى حالة إصابة إى حيوان بالإسهال او الكحة يتم إبلاغ الطبيب على الفور.



وأوضح أنه يتم توفير الطعام للحيوانات باستمرار، مضيفًا أن الشمبانزى يأكل الموز طوال العام، ويشرب الشاى والحليب لتدفئته خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى استغلال قش الأرز وعملها سرير للحيوانات والنمور لكى تنام عليها لتدفئة الحيوانات فى الشتاء.



وتابع أن النمر يفضل السباحة فى فصل الصيف، ويفضل تناول الأسماك، لذلك يتم إطعامه وجبة سمك كل يوم جمعة، بينما يعتاد الأسد على الصيام يومًا واحدا فى الاسبوع.

