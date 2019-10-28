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أخبار البلد

القمامة مركز أول في مبادرة صوتك مسموع خلال عام بـ 8636 شكوى

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن أعداد الشكاوى الواردة لمبادرة صوتك مسموع خلال عامها الاول،حيث جاءت اكثر الشكاوى للقمامة ووصلت لـ 8636 شكوى من المحافظات تليها شكاوى الاشغالات بـ5619 شكوى.

وأوضح شعراوي في بيان، اليوم الاثنين، أنه بلغت شكاوى مخالفات البناء التى تلقتها المبادرة خلال عام 2356 شكوى و بلغت شكاوى التعديات 2178 شكوى.

وكانت اقل الشكاوى التى وردت للمبادرة خلال عام هى شكاوى الفساد حيث بلغت شكاوى الفساد 273 شكوى،كما قدم المواطنين مقترحات للمبادرة بلغت 273 مقترحًا.

وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

ونجحت المبادرة خلال عام فى تلقى أكثر من 77 ألفًا و800 رسالة منها أكثر من 20 ألف شكوى مستوفاة تم حل 96% منها، وجارٍ العمل على حل باقى الشكاوى.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني ([email protected]).
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