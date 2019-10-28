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حوادث

بالصور.. إنقاذ مسنتين من داخل عقار منهار بالسيدة زينب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:38 م
إنقاذ مسنتين من داخل
إنقاذ مسنتين من داخل عقار
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محمد صبري
فى إستجابة فورية لإستغاثة أحد المواطنين ، نجحت فرق الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب إنهيار السلم الخاص به .

فقد ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بإنهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد دائرة قسم شرطة السيدة زينب وبداخله محتجزين.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، وتبين إنهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين وتواجد سيدتين من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار ، حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين وإستخراجهما بحالة صحية جيدة.
بالصور.. إنقاذ مسنتين من داخل عقار منهار بالسيدة زينب
بالصور.. إنقاذ مسنتين من داخل عقار منهار بالسيدة زينب
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