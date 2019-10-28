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أخبار البلد

بعد تنظيمه لمؤتمر الراديوية بمصر.. ما لا تعرفه عن الاتحاد الدولى للاتصالات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:08 م
الاتحاد الدولى للاتصالات
الاتحاد الدولى للاتصالات
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احمد عيد القوى
ينظم الاتحاد الدولى للاتصالات اهم مؤتمر عالمى للاتصالات الراديوية على ارض السلام شرم الشيخ والذى انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى ٢٨ نوفمبر القادم بمصر.

والاتحاد الدولى للاتصالات يسعى إلى تحسين الاتصالات والشبكات ومنح الفرصة لتحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم بالتحديد في الدول النامية والمدن الصغيرة، من خلال تحسين شبكات السكك الحديدية والمياه والطاقة في تلك الدول ما يعجل بالتنمية من خلال المدن الذكية والمزارع والتعليم والمواصلات والاقتصاد والطاقة وجميع المجالات المختلفة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح هولن زاو الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات في كلمته ـ خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ - أن المؤتمر ليس مهما فقط لعالم الصناعة الراديوية والاتحاد الدولي للاتصالات، بل يلعب دورا مهما للجنس البشري بأكمله، للعقد القادم أو حتى ما بعد ذلك، ويؤثر في التنمية بشكل كبير، كما أنه حجر زاوية في تاريخ اتحاد الاتصالات.

وأضاف أن الاتحاد الدولي للاتصالات بدأ عام 1865 كما نشأت الخدمة البريدية في مصر في ذات العام، لافتا إلى أنه كان ينتظر تلك اللحظة المشوقة بعد سنوات طويلة من التحضير، والآن نجتمع مجددا لعرض مستقبل التكنولوجيا والخدمات وتحويل الصناعات والمجتمعات حول العالم.

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