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ديني

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:20 ص
عورة المرأة أمام
عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة
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محمد شحتة
قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المرأة عليها ألا تكشف غير وجهها وكفيها أمام الأجانب عنها سواء في البيت أو خارجه.

وأضاف السنباطي، في فيديو بث مباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن المواضع التي تظهر للمحارم مثل الساقين أو الذراعين أو ظهور الشعر أحيانا فهي معفو عنها أمام المحارم.

وأشار إلى أن المرأة عليها أن تأخذ الحذر من المحارم التي ترى منهم نظرات متعمدة أو غريبة حتى لا يوجد ما لا يحمد عقباه والتي ظهرت في بعض الأماكن ونتج عنها زنا المحارم.

- حكم جلوس المرأة أمام أقاربها بغير حجاب

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا للفتاة أن تجلس أمام غير المحارم وهي كاشفة لشعرها.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز مجالسة أقاربى الصغار بغير حجاب؟»، أن أبناء العم أو أبناء الخال لا يجوز لهم أن يروا شعر المرأة (بنت عمهم، أو عمتهم) لمجرد كونهم أبناء عمها أو خالها، ولا يجوز لهم الدخول عليها، ويجب عليها أن تحتجب منهم، وتستر جميع بدنها عنهم، فهم كغيرهم من الأجانب.

وقد أوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ }.

وأوضح ان هذا الشاب الذى تجلسي أمامه بشعرك هو شخص أجنبي عنك يجوز له ان يتزوجكِ فلكِ أن ترتدى الحجاب امامه فهو ليس من المحارم.

حكم جلوس المرأة بملابس قصيرة أمام أولادها وأحفادها
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة أن ترتدى ملابس لا تصف ولا تكشف جسدها بأن تستر عورتها، فالمرأة مصونة.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز أن تجلس المراة أمام أولادها وأحفادها بالملابس القصيرة؟»، أنه حتى مع الأقارب والمحارم يجب أن يكون هناك نوع من الستر، ففى الحالة التى تكون فيها مع زوجها من التخفف الشديد للملابس لا ينبغي عليها أن تكون فيها مع أولادها الكبار أو مع أبناء أخواتها حتى وإن ربتهم.

وأشار الى أنه مازال هناك حدود يجب على المرأة أن تنتبه الى وجوب الستر عليها فإن ستر العورة من الذى بعثت به الانبياء.
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