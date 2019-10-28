موجز السوشيال ميديا.. رواد تويتر يهاجمون محمد رمضان.. إليسا تثير الجدل عبر تويتر بسبب الأوضاع اللبنانية

فى إطار الخدمات المختلفة التى يقدمها صدى البلد نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم 28 ـكتوبر.
بسبب سلطان .. رواد تويتر يهاجمون محمد رمضان
تصدر هاشتاج محمد رمضان موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد ساعات قليلة من طرح أغنيته الجديدة "سلطان"، التي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
بتعليق ناري.. اليسا تثير الجدل عبر تويتر بسبب الاوضاع اللبنانية
اثارت المطربة اليسا جدلا كبيرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" معبرة عن غضبها من سوء الاحداث فى لبنان.
#السيسي و#شرم_الشيخ يتصدران تويتر بالتزامن مع مؤتمر الاتصالات الراديوية
تصدر هاشتاج #السيسي_ والاتصالات_الراديوية و#شرم_الشيخ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، الاثنين، بالتزامن مع مؤتمر الاتصالات الراديوية المنعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
منة فضالى تستعرض لياقتها فى الجيم.. فيديو
نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديد لها تظهر فيه خلال تدريبها على رياضة الملاكمة برفقة المدرب الخاص بها.
أحمد سعد يؤذن فى أذن ابن شقيقته المولود حديثا.. فيديو
نشر الفنان احمد سعد عبر حسابه بموقع انستجرام فيديو جديد و هو يؤذن فى أذن ابن شقيقته و اثار الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعى احمد سعد.
تحتضن باندا.. مى سليم فى أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام صورة جديدة، وهى تحتضن دبدوب الباندا، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متاعبى مى سليم.
محمود العسيلي ينشر صورته من داخل الطائرة.. والجمهور: هتوحشنا
نشر المطرب محمود العيسلي عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له في مطار القاهرة الدولي من داخل الطائرة.
شاهد.. بشرى في أحدث جلسة مكياج لها
شاركت الفنانة بشرى، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، فيديو جديد لها خلال وضع المكياج، حيث ظهرت بلوك بسيط ومناسب.
بسبب سلطان .. رواد تويتر يهاجمون محمد رمضان
تصدر هاشتاج محمد رمضان موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد ساعات قليلة من طرح أغنيته الجديدة "سلطان"، التي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
بتعليق ناري.. اليسا تثير الجدل عبر تويتر بسبب الاوضاع اللبنانية
اثارت المطربة اليسا جدلا كبيرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" معبرة عن غضبها من سوء الاحداث فى لبنان.
#السيسي و#شرم_الشيخ يتصدران تويتر بالتزامن مع مؤتمر الاتصالات الراديوية
تصدر هاشتاج #السيسي_ والاتصالات_الراديوية و#شرم_الشيخ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، الاثنين، بالتزامن مع مؤتمر الاتصالات الراديوية المنعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
منة فضالى تستعرض لياقتها فى الجيم.. فيديو
نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديد لها تظهر فيه خلال تدريبها على رياضة الملاكمة برفقة المدرب الخاص بها.
أحمد سعد يؤذن فى أذن ابن شقيقته المولود حديثا.. فيديو
نشر الفنان احمد سعد عبر حسابه بموقع انستجرام فيديو جديد و هو يؤذن فى أذن ابن شقيقته و اثار الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعى احمد سعد.
تحتضن باندا.. مى سليم فى أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام صورة جديدة، وهى تحتضن دبدوب الباندا، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متاعبى مى سليم.
محمود العسيلي ينشر صورته من داخل الطائرة.. والجمهور: هتوحشنا
نشر المطرب محمود العيسلي عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له في مطار القاهرة الدولي من داخل الطائرة.
شاهد.. بشرى في أحدث جلسة مكياج لها
شاركت الفنانة بشرى، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، فيديو جديد لها خلال وضع المكياج، حيث ظهرت بلوك بسيط ومناسب.