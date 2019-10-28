Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. رواد تويتر يهاجمون محمد رمضان.. إليسا تثير الجدل عبر تويتر بسبب الأوضاع اللبنانية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
فى إطار الخدمات المختلفة التى يقدمها صدى البلد نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم 28 ـكتوبر. 

بسبب سلطان .. رواد تويتر يهاجمون محمد رمضان
تصدر هاشتاج محمد رمضان موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد ساعات قليلة من طرح أغنيته الجديدة "سلطان"، التي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

بتعليق ناري.. اليسا تثير الجدل عبر تويتر بسبب الاوضاع اللبنانية
اثارت المطربة اليسا جدلا كبيرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" معبرة عن غضبها من سوء الاحداث فى لبنان.

#السيسي و#شرم_الشيخ يتصدران تويتر بالتزامن مع مؤتمر الاتصالات الراديوية
تصدر هاشتاج #السيسي_ والاتصالات_الراديوية و#شرم_الشيخ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، الاثنين، بالتزامن مع مؤتمر الاتصالات الراديوية المنعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


منة فضالى تستعرض لياقتها فى الجيم.. فيديو
نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديد لها تظهر فيه خلال تدريبها على رياضة الملاكمة برفقة المدرب الخاص بها.

أحمد سعد يؤذن فى أذن ابن شقيقته المولود حديثا.. فيديو
نشر الفنان احمد سعد عبر حسابه بموقع انستجرام فيديو جديد و هو يؤذن فى أذن ابن شقيقته و اثار الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعى احمد سعد.

تحتضن باندا.. مى سليم فى أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام صورة جديدة، وهى تحتضن دبدوب الباندا، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متاعبى مى سليم.

محمود العسيلي ينشر صورته من داخل الطائرة.. والجمهور: هتوحشنا
نشر المطرب محمود العيسلي عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له في مطار القاهرة الدولي من داخل الطائرة.

شاهد.. بشرى في أحدث جلسة مكياج لها
شاركت الفنانة بشرى، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، فيديو جديد لها خلال وضع المكياج، حيث ظهرت بلوك بسيط ومناسب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منة فضالى تثير الجدل من جديد.. والجمهور: بسكوتة

سوف آكل قلبك.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا عبر السوشيال ميديا

فيديو جراف|منة فضالى تثير الجدل بفستان زفاف

موجز السوشيال ميديا.. حلا شيحة توجه رسالة غامضة لجمهورها.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد.. وآيتن عامر فى المستشفى لهذا السبب

موجز السوشيال ميديا .. قرينة الرئيس: نصر أكتوبر نموذج لا ينسى في الفدائية.. أحدث ظهور لـ نسرين أمين

ترشيحاتنا

النواب: انخفاض سعر الدولار إلى 15 جنيها فى هذه الحالة

المخابرات العامة المصرية تستضيف قادة استخبارات دول عربية وإفريقية وأوروبية لبحث سبل مواجهة التهديدات العابرة للقارات

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تعيين المعيدين بعقود مؤقتة

على رأسهم عمرو وردة.. استمارة 6 لـ 7 لاعبين فى منتخب مصر.. تعرف عليهم

بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب

البرلمان يزف بشرى بشأن أسعار الكهرباء والمياه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ولا من غير؟.. ريم مصطفى تحير جمهورها بإطلالة جديدة

بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب

أخطرها الملبن.. أضرار الإفراط فى تناول حلاوة المولد النبوي