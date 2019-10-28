بيان عاجل للحكومة بسبب إجبار كمسري لطفلين على إلقاء نفسيهما من القطار

وجه المهندس علاء والى عضو مجلس النواب بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل بسبب إلقاء طفلين من القطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية لأسوان لعدم توافر ثمن التذاكر معهم، وذلك أثناء سيره بسرعة مما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثانى بإصابات بالغة.



وانتقد المهندس علاء والى تلك الواقعة البشعة التى قام بها كمسرى السكة الحديد والذى تجرد من مشاعر الإنسانية والرحمة لكى يجبر طفلين على الموت وإلقاء أنفسهم من القطار وهو يسير بسرعة نظرًا لعدم وجود ثمن التذكرة معهما، وبعد أن أخبروه أنهم لا يمتلكون ثمن التذكرة فقال لهم ”يا تدفعو يا تنطو من القطار”، وبالفعل قام هذا الكمسرى الذى نزعت من قلبه الرحمة وفتح لهما باب القطار من خلال عامل عربة القطار أثناء سيره لكى يلقيا بنفسيهما من القطار.



وطالب المهندس علاء والى وزير النقل بوضع حد لهذه المهازل، وإعادة النظر في العاملين بقطاع السكة الحديد الذين يتعاملون مع الركاب، في الوقت الذي يوجد فيه بعض الناس انتزعت من قلوبهم الرحمة.



وكشفت السكة الحديد عن ملابسات سقوط شخصين من قطار الغربية والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.





وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الاسكندرية / الاقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.



وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الاشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.



وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية بالرجوع الى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.



وأكدت وزارة النقل أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنها تحرص دائما على حياة كافة المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة .