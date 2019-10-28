المحارب يتصدر نسب المشاهدة أمس

تمكن مسلسل "المحارب"، من تصدر نسب المشاهدة أمس الأحد، حيث جاء بالمركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.



وجاء في المركز الثاني مسلسل العشق يجعلك تبكي ، وجاء مسلسل برنامج صوت تركيا فى المرتبة الثالثة .



بينما حصل مسلسل لا لحد يعلم علي المركز الرابع من حيث نسب المشاهدة ، واحتل مسلسل لا تترك يدي المركز الخامس والأخير.



يذكر أن تقارير نسب المشاهدة هى التى تحدد تقديم مواسم جديدة من العمل، أو التوقف عن تصوير حلقات جديدة.