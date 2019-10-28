قردة تحمل جثة رضيعها المتوفى لمدة أسبوع حدادا على موته.. فيديو مؤثر

كشفت لقطات مؤثرة وتراجيدية لقردة تحمل جثة ابنها حديث الولادة لمدة 10 أيام، بعد وفاته فور ولادته.



استمرت القردة المكلومة، التي تعيش في محمية أوليفانتس الغربية في جنوب إفريقيا، في رعاية رضيعها لأكثر من أسبوع بالرغم من كونه متوفيا.



ووصف ملتقط المشهد المؤلم وهو طالب بإحدى الأكاديميات، المشهد بأن الأمر كان محزنا للغاية.



تظهر الصور قدرة الحيوانات على الشعور بحزن وفقدانها، وهي صفة معروفة بأنها شائعة بين المخلوقات بما في ذلك الأفيال والحيتان والدلافين والذئاب وحتى العقعق.





