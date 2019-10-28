نزيف حاد .. آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

غادر المخرج على عبد الخالق المستشفى بعد تماثله للشفاء عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى إصابته بنزيف حاد.



وقال على عبد الخالق لـ "صدى البلد" : أنا بحالة جيدة حاليا وأقضي فترة نقاهة وأتلقى العلاج بالمنزل.



كان الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن وجود على عبد الخالق فى المستشفى نتيجة تعرضه لنزيف حاد مطالبا الدعاء له.



يذكر أنه كان آخر ظهور للمخرج على عبد الخالق من خلال الدورة الاخيرة لمهرجان الإسكندرية السينمائى وحرص على حضور معظم فعاليات المهرجان.