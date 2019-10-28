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أخبار العالم

نتنياهو: إيران نصبت صواريخ دقيقة في اليمن لمهاجمتنا.. والسفارات ترفع درجة التأهب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:35 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إيران بدأت نصب صواريخ دقيقة التوجيه في اليمن بهدف مهاجمة إسرائيل من هناك.

وأضاف رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن إيران تسعى لتطوير ذخائر وصواريخ دقيقة التوجيه يمكن أن تضرب أي هدف بمنطقة الشرق الأوسط بمحيط قدره 5 إلى 10 أمتار.

وتابع نتنياهو أن إيران تعمل على تطويرها وتريد نشر هذه الصواريخ في العراق وسوريا وتحويل ترسانة حزب الله التي تبلغ 130 ألف صاروخ إلى ذخائر دقيقة التوجيه.. إنهم يسعون إلى تطوير هذا وبدأوا في نصبها في اليمن بالفعل، بهدف الوصول إلى إسرائيل من هناك أيضا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل بدأت في رفع حالة التأهب القصوى واتخاذ تدابير أمنية مشددة في كافة سفاراتها بمختلف دول العالم خشية قيام إيران بتنفيذ عمليات انتقامية.

وتقول الدوائر الأمنية الإسرائيلية إن إيران تجهز لهجوم على أهداف إسرائيلية، ردا على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أهدافا إيرانية في العراق ولبنان.
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