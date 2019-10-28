Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة كبار الخبراء.. المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يطلق خدمة فيديو لتحليل الأحداث

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:52 م
المركز المصري للفكر
المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية
Advertisements
أحمد زهران
أطلق المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خدمة جديدة للفيديو يشارك فيها نخبة من خبراء المركز من مختلف التخصصات بالتعليق والتحليل علي أحداث الساعة في مصر والشرق الأوسط والعالم بشكل دوري.

تعتمد خدمة الفيديو الجديدة على تقديم محتوى أكثر عمقا للجمهور العام والمهتمين بمتابعة الشأن الداخلي والخارجي في صورة تعليق قصير لا تتجاوز مدته ثلاثة دقائق.

ويوفر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هذه الخدمة لجميع المواقع الالكترونية في مصر وخارجها بهدف تعميم الفائدة من وجود نخبة من أهم الباحثين والخبراء داخل المركز.

وتضم قائمة الخبراء في المركز المصري أسماء بارزة في مقدمتهم الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الإستشارية والدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز واللواء محمد إبراهيم والدكتور محمد مجاهد الزيات والدكتورة نهي بكر والدكتور محمد كمال والدكتور جمال عبدالجواد والسفير عزمي خليفة والدكتور حسن ابو طالب والدكتور محمد كمال أعضاء الهيئة الاستشارية.

كما تضم القائمة الخبراء المعروفين الدكتور محمد فايز فرحات والدكتور صبحي عسيله والدكتور توفيق أكليمندوس والدكتور دلال محمود والدكتور خالد حنفي والدكتورة رغدة البهي والدكتور أحمد امل والأساتذة مجدي صبحي وأحمد عليبة وسعيد عكاشة وعزت إبراهيم .

ومن المنتظر أن يدعو المركز كافة الخبراء المعنيين بالقضايا المصرية والعربية والدولية للمشاركة في الخدمة الجديدة التي تسعي إلي تلبية تطلعات المتابعين للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي فضلا عن التواصل مع مراكز بحثية في العالم العربي وعلي المستوى الدولي لإبرام شراكات خاصة في هذا الخصوص.

ويقدم المركز المصري للدراسات الإستراتيجية عبر الخدمة الجديدة مجموعة كبيرة من شباب الباحثين ينتظر أن يقدموا اسهامات واسعة فيما يتعلق بالقضايا المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: منذ 2007 حتى بداية 2011 كانت سنوات خداع من التنظيمات الإرهابية بالعالم

صبحي عسيلة: الإعلام المعادي يحاول شراء مصدر للخبر.. فيديو

صبحي عسيلة: سلاح الإعلام فتاك ويجب ألا يقع في أيدي دول غير رشيدة.. فيديو

العميد خالد عكاشة: تكاتف الشعب المصري كان السبب وراء انتصار أكتوبر.. فيديو

للتأكيد على حقوقنا التاريخية في مياه النيل.. مؤتمر حاشد للمركز المصري حول سد النهضة بمشاركة نخبة من الخبراء

خالد عكاشة: مصر تولي أهمية كبيرة للعلاقات المصرية الأفريقية

ترشيحاتنا

تامر أمين يكشف عن خليفة أبو بكر البغدادي الجديد

دار الإفتاء تعلن موعد إجازة المولد النبوي وغرة شهر ربيع الأول

نجم بيراميدز يقترب من الأهلي خلال الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد

البرلمان يزف بشرى بشأن أسعار الكهرباء والمياه

هادئ وانطوائي ولاعب كرة.. حياة أبو بكر البغدادي قبل داعش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة .. بيض بالبسطرمة وبطاطس بانيه وسلطة طماطم بالموتزاريلا

موضة 2020.. استوحي إطلالاتك الجديدة من مريام فارس

تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد