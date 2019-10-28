بمشاركة كبار الخبراء.. المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يطلق خدمة فيديو لتحليل الأحداث

أطلق المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خدمة جديدة للفيديو يشارك فيها نخبة من خبراء المركز من مختلف التخصصات بالتعليق والتحليل علي أحداث الساعة في مصر والشرق الأوسط والعالم بشكل دوري.



تعتمد خدمة الفيديو الجديدة على تقديم محتوى أكثر عمقا للجمهور العام والمهتمين بمتابعة الشأن الداخلي والخارجي في صورة تعليق قصير لا تتجاوز مدته ثلاثة دقائق.



ويوفر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هذه الخدمة لجميع المواقع الالكترونية في مصر وخارجها بهدف تعميم الفائدة من وجود نخبة من أهم الباحثين والخبراء داخل المركز.



وتضم قائمة الخبراء في المركز المصري أسماء بارزة في مقدمتهم الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الإستشارية والدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز واللواء محمد إبراهيم والدكتور محمد مجاهد الزيات والدكتورة نهي بكر والدكتور محمد كمال والدكتور جمال عبدالجواد والسفير عزمي خليفة والدكتور حسن ابو طالب والدكتور محمد كمال أعضاء الهيئة الاستشارية.



كما تضم القائمة الخبراء المعروفين الدكتور محمد فايز فرحات والدكتور صبحي عسيله والدكتور توفيق أكليمندوس والدكتور دلال محمود والدكتور خالد حنفي والدكتورة رغدة البهي والدكتور أحمد امل والأساتذة مجدي صبحي وأحمد عليبة وسعيد عكاشة وعزت إبراهيم .



ومن المنتظر أن يدعو المركز كافة الخبراء المعنيين بالقضايا المصرية والعربية والدولية للمشاركة في الخدمة الجديدة التي تسعي إلي تلبية تطلعات المتابعين للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي فضلا عن التواصل مع مراكز بحثية في العالم العربي وعلي المستوى الدولي لإبرام شراكات خاصة في هذا الخصوص.



ويقدم المركز المصري للدراسات الإستراتيجية عبر الخدمة الجديدة مجموعة كبيرة من شباب الباحثين ينتظر أن يقدموا اسهامات واسعة فيما يتعلق بالقضايا المختلفة.