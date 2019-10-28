بعد حادث قطار طنطا.. فرمان من وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ما حدث لا نقبله، ونعد دورات تأهيل وتدريب وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديدية كي يحسنوا التعاون مع المواطنين.



وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "سأتوجه غدا إلى منزل المتوفى محمد عيد في شبرا الخيمة وأعتذر لهم باسمي وباسم وزارة النقل وسأزور المصاب في مستشفى طنطا".



وتابع: "رئيس القطار متواجد حاليا في النيابة العامة وما تقرره النيابة العامة ننفذه بمنتهي القسوة"، مضيفا:" تم فتح باب القطار بمفتاح ومن المفترض أن يكون متواجدا مع رئيس القطار وسيتم التعرف على هوية من فتح باب القطار ولن نستبق الأحداث ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى".



وأكمل: "نحن نؤمن الركاب ومهتمون بسلامتهم وننظف المحطات ونصلح القطارات ونحاول ان نقدم خدمة متميزة، "أحاسب اي سائق قطار يخطئ او يتأخر عن موعد القطار، وما حدث اليوم خطأ فردي سيحاسب بمنتهى الشدة والقسوة ونحن لا نقبل ذلك حتى وإن لم يدفع الشاب تذكرة القطار، وكان يجب ان يتم تحرير محضر للممتنع عن دفع التذكرة".



يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت أنه تم التحفظ على رئيس قطار ٩٣٤ مكيف الإسكندرية/ الأقصر بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا وذلك بعد نزول راكبين اثنين من القطار أثناء سيره.



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أنه أثناء مسير القطار قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة قام الراكبان بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، فيما أصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.



واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وكمساري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة.



وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المواقع الإعلامية والإخبارية الرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.



من جانبه، أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنه يحرص دائما على حياة جميع المواطنين، موضحا أن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الواقعة.

