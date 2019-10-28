جمالها طبيعى .. سوسن بدر تكشف الفارق بين المرحلة الحالية والشباب

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها منقسمة الى جزأين الاولى فى مرحلة الشباب والثانية فى الفترة الحالية وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.وعلقت سوسن بدر قائلة :"الفرق بين الصورتين 42 عاما" وانهالت عليها عديد من التعليقات الايجابية التى تؤكد على جمالها رغم تقدمها فى العمل و الفارق الكبير بين الصورتين.وقال احد المتابعين : "كانك نفرتيتى" بينما علق متابع اخر قائلا : "حلوة وجمالها طبيعى.يذكر ان سوسن بدر تشارك فى بطولة مسلسل "بخط الايد" مع الفنان احمد رزق.