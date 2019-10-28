Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جمالها طبيعى .. سوسن بدر تكشف الفارق بين المرحلة الحالية والشباب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:07 م
سوسن بدر
سوسن بدر
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها منقسمة الى جزأين الاولى فى مرحلة الشباب والثانية فى الفترة الحالية وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت سوسن بدر قائلة :"الفرق بين الصورتين 42 عاما" وانهالت عليها عديد من التعليقات الايجابية التى تؤكد على جمالها رغم تقدمها فى العمل و الفارق الكبير بين الصورتين.

وقال احد المتابعين : "كانك نفرتيتى" بينما علق متابع اخر قائلا : "حلوة وجمالها طبيعى.

يذكر ان سوسن بدر تشارك فى بطولة مسلسل "بخط الايد" مع الفنان احمد رزق.
Advertisements

ترشيحاتنا

أول تعليق من وزير النقل على حادث إجبار شابين على القفز من قطار طنطا

البرلمان يزف بشرى بشأن أسعار الكهرباء والمياه

ريهام سعيد تقصف جبهة منتقديها بعد براءتها فى قضية السمنة.. اعرف قالت ايه؟

أحد أقارب ضحية حادث قطار طنطا: محمد كان بياكل لقمته بالحلال واحنا في صدمة.. فيديو

زواج الأشقاء في الرضاعة.. أمين الفتوى يصحح اعتقادا خاطئا يقع فيه الكثير

وفاة المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق في حادث سيارة بالشيخ زايد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال

يا تدفعوا يا تنطوا.. تفاصيل خناقة كمسرى قطار الغربية وشابين على 70 جنيها ثمن التذكرة

هانتعشى إيه النهاردة .. بيض بالبسطرمة وبطاطس بانيه وسلطة طماطم بالموتزاريلا