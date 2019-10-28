مجلس الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع الشيخ زايد

قرر مجلس إدارة الأهلي تحديد يوم 22 و 23 نوفمبر المقبل للجمعية العمومية العادية لإعتماد الميزانية والحساب الختامي.



واعتمد المجلس في إجتماعه الذي عقد بالشيخ زايد اليوم واستمر ما يقارب الخمس ساعات الميزانية التي قدمها أمين الصندوق خالد الدرندلي.



واعتمد المجلس قرارات محمود الطيب بتشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي أمين الصندوق وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ومحمد فتحي مسئول الشئون القانونية بالنادي وذلك لإنهاء كافة الترتيبات والاعتمادات الخاصة بالبدء في إنشاء فرع النادي الرابع بالتجمع الخامس

