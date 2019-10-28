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تعليم

اعلان أسماء طلاب القيادة الذاتية بالمدن الجامعية في الفيوم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:55 م
اعلان اسماء طلاب
اعلان اسماء طلاب القيادة الذاتية بالمدن الجامعية في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة الفيوم، أسماء الطلاب الفائزين بالقيادة الذاتية بالمدن الجامعية للطلبة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة و فايزة حجي مدير عام المدن الجامعية وعدد من العاملين والطلاب .

وأوضح الدكتور خالد عطالله أن طلاب القيادة الذاتية هم الوسيط بين طلاب المدن الجامعية والإدارة كما يحق لمقرري عام طلاب القيادة الذاتية للطلبة والطالبات حضور إجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك لعرض ومناقشة المشكلات التي تواجه طلاب المدن وايضا عرض مقترحاتهم.

وأضاف أن الانتخابات تم اجرائها على مدار اليومين الماضيين وتم اختيار الطلاب محمد عبد المنعم سيد مقررا للإسكان الطلابي (١) و هشام أشرف مقررا للإسكان الطلابي (٢ ) إبراهيم شريف عبد الحميد مقررا للإسكان الطلابي (٤ ) ثم تم اختيار محمد عبد المنعم سيد مقرر عام لطلاب القيادة الذاتية للمدن الجامعية للطلبة.

كما قام الدكتور خالد عطالله بتفقد المطاعم وغرف الإقامة بالمدن الجامعية مشددا على ضرورة المحافظة على نظافتها و ضرورة الحفاظ على حقوق الطلاب على كافة المستويات .

كما قام نائب رئيس جامعة الفيوم بالاستماع إلى آراء ومقترحات الطلاب واعدا إياهم بتوفير مناخ مناسب ملائم للراحة والتحصيل الدراسي وممارسة الانشطة الطلابية المختلفة.

اعلان أسماء طلاب القيادة الذاتية بالمدن الجامعية في الفيوم
اعلان أسماء طلاب القيادة الذاتية بالمدن الجامعية في الفيوم
اعلان أسماء طلاب القيادة الذاتية بالمدن الجامعية في الفيوم
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