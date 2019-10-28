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توك شو

دنيا سمير غانم: إيمي دمها أخف مني وده عيبها الوحيد ..شاهد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:55 م
دنيا سمير غانم وإيمى
دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم
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حمزة شعيب
حلت الفنانة دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمى، ضيفتين على الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، ورت الشقيقتان كواليس مراحل طفولتهما برفقة والدايهما الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ومن جانبها، قالت دُنيا سمير غانم، إن شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم في الأعمال الكوميدية أفضل منها بكثير، موضحة "دمها أخف مني بمراحل، أنا بحب إيمي في اللقاءات التلفزيونية، عشان كده أنا جاية النهاردة عشان اتفرج عليها بس ومتكلمش".

وتابعت "غانم"، أنها فوجئت مرة واحدة بأن عليها مسؤوليات كثيرة هي وشقيقتها إيمي، كما أنها تأخذ الأعمال الفنية بشكل صارم للغاية، مضيفة: "باجي على نفسي زيادة عن اللزوم، وده بييجي على أعصابي، وده عكس إيمي هي مجتهدة في شغلها وكل حاجة بس بتشيل مسؤوليات الحياة بشكل أوفر".

واختتمت: "ممكن أعباء الحياة عند إيمي تؤثر شوية على شغلها وده عيبها، بس إحنا الاثنين مجتهدين في كل حاجة بس كل واحد وطريقته".

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