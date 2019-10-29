جمال عنايت: البنية الإعلامية مبعثرة وغير محددة

وضح الإعلامى جمال عنايت عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أنه يجب وضع استراتيجية محددة للإعلام وقت الأزمات وأن يكون هناك تحديد للمهام ،ولا يتعامل كل فرد مع الأزمة منفردًا .



وأضاف جمال عنايت أن البنية الاعلامية مبعثرة ،وليست محددة ونحن نعيش فى حالة خاصة نحتاج للإعلام أن يكون فى الخطوط الأمامية .



وأشار جمال عنايت أن الاعلام يفتقد التنظيم المركزي، وأنه يوجد خلل فى أداء الاعلام .



وتابع جمال عنايت أن معدى البرامج متربحين من العمل أكثر منهم باحثين ،لذلك لا احد يبحث عن المعلومة ويبذل جهد لتحقيق المهنية .

