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أخبار البلد

جمال عنايت: البنية الإعلامية مبعثرة وغير محددة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
جمال عنايت
جمال عنايت
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أمل مجدى
وضح الإعلامى جمال عنايت عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أنه يجب وضع استراتيجية محددة للإعلام وقت الأزمات وأن يكون هناك تحديد للمهام ،ولا يتعامل كل فرد مع الأزمة منفردًا .

وأضاف جمال عنايت أن البنية الاعلامية مبعثرة ،وليست محددة ونحن نعيش فى حالة خاصة نحتاج للإعلام أن يكون فى الخطوط الأمامية .

وأشار جمال عنايت أن الاعلام يفتقد التنظيم المركزي، وأنه يوجد خلل فى أداء الاعلام .

وتابع جمال عنايت أن معدى البرامج متربحين من العمل أكثر منهم باحثين ،لذلك لا احد يبحث عن المعلومة ويبذل جهد لتحقيق المهنية .
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