لتأهيل الشباب.. محافظ أسوان يلتقي مديرة مشروع دعم تشغيل الشباب في GIZ.. صور

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتعاون مع الجهات المانحة لإعداد وتأهيل الشباب القادر على إقتحام مجالات التشغيل التى تتواكب مع متطلبات سوق العمل .



وفى هذا الإطار التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بـ كورا جويتمان مديرة مشروع دعم تشغيل الشباب بوكالة التعاون الألمانى GIZ ، وبحضور رئيس جمعية المستثمرين ومدير عام التربية والتعليم حيث تناول اللقاء أوجه التنسيق لتنفيذ برنامج التعليم المزدوج .



وأكد محافظ أسوان أن التعاون مع الجانب الألمانى كان أحد العناصر التى ساهمت فى إختيار أسوان ضمن أفضل (10) مدن تعليمية على مستوى العالم وهو المستوى الذى يجب أن نحافظ عليه فى المرحلة المقبلة من خلال الاستمرار فى تطبيق البرامج التدريبية وربطها بإحتياجات سوق العمل بمختلف مجالات التعليم الفنى والصناعى والزراعى والسياحى ، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية حيث أنه مستهدف إنتاج 2500 ميجاوات بمشروع بنبان من خلال 47 محطة شمسية بعد أن تم الإنتهاء من تركيب وتشغيل 32 محطة شمسية بطاقة 1465 ميجاوات ، وهو الذى يتوازى مع تركيب 3 محطات شمسية أخرى بمنطقة فارس .



ولفت محافظ أسوان إلى أن تفرد أسوان بمشروعات الطاقة الشمسية سيفتح المجال بشكل أكبر أمام الشباب للعمل بهذه المشروعات مما يستلزم إتاحة برامج تدريبية على أعلى مستوى ، بجانب إيجاد آلية لتوجيه العمالة المؤقتة التى تعمل فى هذه المشروعات بعد إنتهاء فترة الإنشاءات والتركيب للمحطات الشمسية إلى قطاعات أخرى للإستفادة من خبراتهم المكتسبة سواء فى مشروعات أخرى مماثلة أو مجال تغذية المنازل بالطاقة الشمسية أو إنشاء مصنع للخلايا والألواح الشمسية بإدفو وهو الذى سيساهم أيضًا فى تغطية إحتياجات هذه المشروعات بدلًا من الإستيراد من الخارج .



من جانبها قدمت كورا جويتمان شكرها لمحافظ أسوان على التعاون المثمر مع الوكالة وخاصة فى ظل إهتمامها بوضع إستراتيجية خاصة للتعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى لتأهيل الشباب الأسوانى للعمل فى المجالات المختلفة وخاصة الطاقة الشمسية .



وأكدت كورا جويتمان أنه تم بالفعل تنفيذ العديد من البرامج التدريبية بإجمالى 29 تخصص أثمرت عن إستفادة 1763 طالب من برنامج التعليم المزدوج ومخطط أن يصلوا إلى 3 آلاف طالب فى العام الدراسى القادم بعد دخول مدرسة الرديسية للبرنامج ، بجانب تدريب 300 طالب فى القطاع السياحى بالفنادق والمطاعم ، كما تم إضافة تخصصات جديدة مثل السكرتارية الطبية والتسويق وريادة الأعمال ، علاوة على تدريب طلاب أقسام النجارة وأصحاب ورش الأثاث لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتهم ، فضلًا عن تدريب العاملين فى مجال الحرف البيئية والمشغولات اليدوية .

