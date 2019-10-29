بيع بلوفر لـ كورت كوباين بسعر خيالي.. تعرف عليه

بِيعَ "بلوفر" خاص بالفنان الراحل كورت كوباين نجم فرقة نيرفانا الشهيرة، بسعر خيالى، فى مزاد علنى أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.



كان الفنان الراحل قد ارتدى البلفور ذو اللون الأخضر فى حفل MTV Unplugged الذى أقيم فى عام 1993، ومن وقتها لم يتم غسله أبدًا.



وكان البلوفر ذو اللون الأخضر من تصميم ماركة "مانهاتن" التي لم تعد موجودة الآن عليه، بسبب حرق صغير بسبب سيجارة، إلا أنه بيع مقابل مبلغ ضخم تجاوز 334 ألف دولار أمريكى.



يذكر أن جاريت كليتجيان مالك فريق لسباقات السيارات كان قد اشترى البلوفر منذ 4 سنوات، مقابل مبلغ تجاوز 137 ألف دولار.



وكان قد تم بيع جيتار لـ كورت كوباين أيضًا من نوع "Fender Mustang"، كان قد استخدمه ضمن جولته الموسيقية "In Utero" مقابل مبلغ 340 ألف دولار.

