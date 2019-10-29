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رياضة

أبو المعاطي زكي يفجر مفاجأة مدوية عن الترتيب لاعتذار مرتضى منصور لـ الخطيب في بيته.. شاهد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
الخطيب ومرتضي منصور
الخطيب ومرتضي منصور
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مصطفى كرم
كشف الناقد الرياضي ابو المعاطي زكي عن عزم وتخطيط مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للاعتذار إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، بعد هجوم رئيس الزمالك عليه خلال الفترة الاخيرة.

وغرد ابو المعاطي زكي عبر تويتر "‏مفاجاة مدووووية يتم الترتيب لاعتذار رئيس الزمالك للكابتن ‎#الخطيب في بيته .. !!".

وأضاف: "نوم ‎#الخطيب مبكرا حال دون اتمام الاتفاق .. فهل يوافق  ‎#بيبو علي استقباله بمنزله للاعتذار .. !! سنري".

ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎يااستاذى الفاضل هل بعد الإساءة وسب الام والاخت والبنت والخوض فى الأعراض.  اعتذار؟ مجرد اعتذار؟ لا ياسيدى.. الخطيب قيمه وقامه كبيره ❤ فإن وافق له كل التقدير والاحترام هكذا شيم الكرام  وان لم يوافق فهذا حقه" و "‏‎إذا الخطيب قبل الاعتذار الشخصي مالوش انه يتراجع عن حق النادي. دي حاجه ودي حاجه.".
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