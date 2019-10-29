من الخشب الفاخر.. تعرف على أحدث سيارتين من BMW

تشهد أخبار السيارات تطورا ملحوظا في العالم كله عامة وفي مصر بصفة خاصة، ويحرص الكثيرون على متابعة سوق السيارات المحلية والعالمية وصيانتها وتفاصيل هندستها وغيره من النقاط الخاصة بعالم السيارات.



ونعرض خلال السطور القادمة آخر موديلات BMW ، وهما سيارتان وتفاصيلهما كالتالي:



فقد أعلنت شركة BMW، عن أحدث موديلاتها وهما نسختان، الأولى 320i Exclusive، والثانية والأعلى تجهيزا فهي نسخة 320i Luxury Line، وهذا الجيل هو السابع من الفئة الثالثة الجديدة.



وبالنسبة للتعديلات والخواص المتعلقة بالموديلين فقد خضعت الفئة الجديدة على تعديلات كلية في الشكل الخارجي، والداخلي، من حيث التصميم الجديد للمصابيح الأمامية و الخلفية مرورا بمقبض صندوق التروس.



أما النسخة الثانية فمقاعدها بالجلد الطبيعي ولها 3 ألوان، ولوحة القيادة من الخشب الفاخر ومواد عالية اللمعان.



وعن مميزاتها فتكمن في نظام جديد للترفيه والمعلومات BMW Live Cockpit Plus المتكون من عدادات بتكنولوجيا Black Panel بها شاشة قياس 5.7 بوصة بجانب شاشة عرض تعمل باللمس قياس 8.8 بوصة، ونظام ملاحة يعمل مع ناقل الحركة، و Reversing Assistant ، ونظام Parking Assistant ، ونظام تعديل كهربائي للمقاعد معزز بذاكرة.



وبها محرك 1998 CC مكون من 4 إسطوانات، ومزود بشاحن توربيني، بقوة 184 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن. متر، وتصل سرعتها القصوى 235 كم/س، وناقل حركة ستيبترونيك من 8 سرعات، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية بتصميم ثلاثي الأبعادL-shape ، وعجلة قيادة من الجلد متعددة المهام.