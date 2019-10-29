شروق الشريف بطلة اللى عليهم العين: أنا مدمنة انستجرام



شروق مغنية وموسيقية تلعب "ناي" بدأت الغناء باحتراف عندما كان عندها عمرها عشر أعوام، انضمت شروق للفرقة في أول 2018.

قالت الفنانة الشابة شروق الشريف أن شخصية " أوركيد " بمسرحية "اللى عليهم العين" جذبتها منذ عرضها عليها لانها تمر بتطورات عديدة .وأضافت شروق لـ صدى البلد قائلة: "أجسد دور" أوركيد" وهي فتاة تهم بالسوشيال ميديا وتقوم بتصوير كل الأمور التي تمر بها خلال يومها ثم تنشرها على السوشايل ميديا".وتابعت : شخصية " أوركيد " قريبة من شخصيتي في الحقيقية فانا عاشقة للالوان الفاتحة ، أثناء الجلسات التحضيرية للعمل وتزويع الأدوار ، أكدوا أنني المناسبة للعمل ، وكواليس العمل مليئة بالحب والتعاون خاصة انني في الاساس فرقة واحد، أيضا المخرج محسن رزق يعطي لنا طاقة ،كبيرة ودائما يبث في أرواحنا الطمأنينة والثقة وهذا من أسباب نجاح العمل وسيشعر بها الجمهور عند العرض .وتدور أحداث المسرحية حول " شقائق بيه النعمان " رجل الأعمال المحب للمال والسلطة ، بعد وفاة زوجته يكتشف انه لا يعرف الكثير عن حياة بناته الأربعة "أروكيد" ، " نرجس" ، "اقحوان" ، "زنبق " لانشغاله المستمر بأعماله .. في الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق في الدولة إلا ان سلوك بناته وحياتهم الغريبة والمتمردة والفوضوية يهدد حصوله عملي هذا المنصب من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهم بتغيير حياتهم لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحًا .