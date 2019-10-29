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مرأة

مذاق لن تصدقيه .. 3 طرق لتحضير البيتزا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:15 م
بيتزا
بيتزا
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لمياء الياسين
البيتزا من الأطباق التى يفضلها كثيرين ويمكن تحضيرها بطرق ومذاق مختلف على طريقة أمهر الشيفات إليك 3 طرق لأعدادها واسرار طهيها للشيف غادة قاسم

بيتزا السلامى

المقادير لتحضير البيتزا

حفنة من السلامى
٣ كوب دقيق
كوب ونصف ماء
٢ ملعقة خميرة
ملعقة بيكنج باودر
ملعقتين زيت زيتون
ملعقة ملح
ملعقة سكر
٣ ملاعق حليب بودرة
ملعقة صغيرة ثوم باودر

طريقة عمل عجينة بيتزا السلامى :

في وعاء أضيفى كافة المكونات وأخلطى حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة، ثم رشي عليها ملعقة زيت زيتون وغطيها اتركيها حتى تختمر لمدة 30 دقيقة في مكان دافىء.

بيتزا الجبنة

طريقة عمل بيتزا الجبنة لنجلاء الشرشابى

مقادير بيتزا الجبنة :
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
رشة سكر
ماء للعجن
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
جبنة بيضاء
زيتون

طريقة عمل بيتزا الجبنة:
- فى وعاء يخلط الدقيق مع الخميرة ورشة ملح ورشة سكر والزيت وتضاف الماء للعجن حسب الحاجة حتى تشكل العجينة وتترك لترتاح
- تفرد العجينة وتوضع في صينية الفرن ثم تضاف الجبن مع الزيتون وتدخل الفرن


مقادير بيتزا السوسيس:

لفة رقاق طرى
زيتون أسود شرائح
زيتون أخضر شرائح
فلفل ألوان شرائح
فلفل رومي شرائح
سوسيس شرائح
جبنة موتزاريلا
زيت
بابريكا
ملح
فلفل أسود

طريقة عمل بيتزا السوسيس :

-يدهن الرقاق بالسمن ويشكل منه طبقة في الصينية ويضاف الصوص والفلفل والطماطم والزيتون والجبن
- يمكن إضافة لحمة معصجة يضاف على الوجه طبقة اخرى من الرقاق المدهون بالسمنة
- يخلط البيض واللبن والباكينج باودر والملح يضاف خليط البيض على الوجه ويضاف المزيد من الجبنة الموتزاريلا على الوجه
- توضع في الفرن حتى تمام النضج
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