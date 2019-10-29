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أخبار العالم

الحضور فورا.. رئيس وزراء العراق مطلوب أمام البرلمان في جلسة طارئة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:00 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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شيماء مصطفى
أفادت روسيا اليوم، في نبأ عاجل عن مراسلها، منذ قليل، بأن البرلمان العراقي صوت لصالح استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة اليوم.

وذكر مصدر برلماني، لـ السومرية العراقية، أن مجلس النواب صوت باستضافة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم، مؤكدا أن المجلس قرر إبقاء الجلسة مستمرة حتى حضوره".

وأضاف أن "رئيس مجلس النواب وجه الأمانة العامة للمجلس بالإتصال برئيس مجلس الوزراء والحضور الى الجلسة فورا".

وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، رد اليوم على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاستقالته من منصبه، رافضًا الأمر.

وقال عبد المهدي في رسالة للصدر، إن تحول الحكومة العراقية لحكومة تصريف أعمال سيعطل الإصلاحات.

وطالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.
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