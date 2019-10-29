العراق.. مقتدى الصدر ينضم للمتظاهرين في النجف

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر قد انضم إلى المتظاهرين في النجف.



وفي وقت سابق، طالب الصدر، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.



وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، رد اليوم على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاستقالته من منصبه، رافضًا الأمر.



وقال عبد المهدي في رسالة للصدر، إن تحول الحكومة العراقية لحكومة تصريف أعمال سيعطل الإصلاحات.