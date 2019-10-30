حكم الصلاة في المواصلات العامة خشية فوات الصلوات

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يصلى فى المواصلات العامة فلا يصح ذلك لأن الصلاة لها شروط.





وأضاف شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء مضمونة (حكم الصلاة فى المواصلات العامة لأنى أخشى ضياع الفريضة ؟)، أن من كان فى المواصلات العامة وأراد أن يصلى حتى لا تفوته الصلوات فنقول له إن الصلاة فى المواصلات العامة لا تصح، لأن صلاة الفريضة لها أركان أولها أن يكون المسلم مستقبلاً القبلة .. وأن يصلى واقفاً طالما يستطيع الوقوف.





وأشار الى أنه لو ستفوته صلاة العصر بسبب أنه فى الطريق فعليه قبل ان يركب المواصلات أن يصلى الظهر والعصر جمع تقديم بدون قصر 4 ركعات للظهر و4 ركعات للعصر، أما لو كان سيعود للمنزل فى وقت متأخر ويخشى فوات المغرب ففى هذه الحالة يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير.





حكم الصلاة فى المواصلات العامة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه تصح الصلاة بالموصلات العامة أو السيارة إذا خرج الوقت ولم يجد الانسان حلًا لمحافظة على أداء الصلوات غير ذلك.





وأوضح«عويضة» فى إجابته عن سؤال:«هل تجوز الصلاة بالموصلات العامة؟»، أنه إذا كانت الصلاة الحالية للمصلى مما يجمع كصلاة المغرب؛ ينوى عندئذ جمعها مع صلاة العشاء جمع تأخير.





وتابع: " أما إن كانت الصلاة مما لا يجمع كصلاتى الصبح أو العصر لمن خشى فواتهما؛ إن استطاع الانسان أن يركن سيارته أو أن يطلب من السائق الوقوف لبضع دقائق لأداء الصلاة؛ كان افضل وأولى من ادائها بالسيارة أو وسيلة المواصلات".





وأضاف أن المصلى إن لم يستطع الصلاة على هذا الوضع أو التوفيق فيه؛ لا بأس من صلاته فى وسيلة الموصلات أو السيارة وتعد صلاته صحيحة فى هذه الحالة.





واختتم" على المصلى تحرى القبلة قدر الإمكان، سواء كان واقفًا أم جالسًا، مع ضروة الإيماء عند الركوع والإنخفاض عند السجود".





شرط صلاة الفريضة في المواصلات