نتائج دوري القسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا يواصل انطلاقته .. وتعثر الترسانة مستمر

انتهت منافسات الجولة الثانية من مباريات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة ، والتى شهدت فوز سيراميكا كليوباترا على منافسه النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .
وجاءت النتائج كالتالي :
منتخب السويس 2-1 كوكاكولا
المريخ 0-1 القناة
النجوم 1-1 الترسانة
الداخلية 0-1 بتروجيت
النصر 1-3 سيراميكا كليوباترا
جمهورية شبين 2-1 الزرقا
ويستمر سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس في صدارة جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط .
وفاز فريق سيراميكا كليوباترا فى الجولة الاولى على الداخلية فيما خسر فريق الترسانة على ملعبه أمام منتخب السويس .
وجاءت النتائج كالتالي :
منتخب السويس 2-1 كوكاكولا
المريخ 0-1 القناة
النجوم 1-1 الترسانة
الداخلية 0-1 بتروجيت
النصر 1-3 سيراميكا كليوباترا
جمهورية شبين 2-1 الزرقا
ويستمر سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس في صدارة جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط .
وفاز فريق سيراميكا كليوباترا فى الجولة الاولى على الداخلية فيما خسر فريق الترسانة على ملعبه أمام منتخب السويس .