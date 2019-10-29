نتائج دوري القسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا يواصل انطلاقته .. وتعثر الترسانة مستمر

انتهت منافسات الجولة الثانية من مباريات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة ، والتى شهدت فوز سيراميكا كليوباترا على منافسه النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .



وجاءت النتائج كالتالي :

منتخب السويس 2-1 كوكاكولا

المريخ 0-1 القناة

النجوم 1-1 الترسانة

الداخلية 0-1 بتروجيت

النصر 1-3 سيراميكا كليوباترا

جمهورية شبين 2-1 الزرقا



ويستمر سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس في صدارة جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط .



وفاز فريق سيراميكا كليوباترا فى الجولة الاولى على الداخلية فيما خسر فريق الترسانة على ملعبه أمام منتخب السويس .