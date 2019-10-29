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رياضة

نتائج دوري القسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا يواصل انطلاقته .. وتعثر الترسانة مستمر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:37 م
فريق الترسانة - أرشيفية
فريق الترسانة - أرشيفية
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الثانية من مباريات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة ، والتى شهدت فوز سيراميكا كليوباترا على منافسه النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .

وجاءت النتائج كالتالي :
منتخب السويس 2-1 كوكاكولا
المريخ 0-1 القناة
النجوم 1-1 الترسانة
الداخلية 0-1 بتروجيت
النصر 1-3 سيراميكا كليوباترا
جمهورية شبين 2-1 الزرقا

ويستمر سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس في صدارة جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط .

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا فى الجولة الاولى على الداخلية فيما خسر فريق الترسانة على ملعبه أمام منتخب السويس .
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