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فن

مدحت صالح يطرح أغنية جديدة من ألبومه بنت القلب.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:00 م
مدحت صالح
مدحت صالح
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أحمد إبراهيم
طرح الفنان مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان "ألم" وهى من ألبومه الجديد "بنت القلب"، والذي يتم طرحه على طريقة السينجل.

الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع الموزع الموسيقى عماد الشاروني.

أغنية "ألم" هي الأغنية السادسة التي يطرحها مدحت صالح من ألبومه "بنت القلب"، بعد طرح أغاني : "بنت القلب" و"زي ما أنت عايز" و"هما الحبايب" و"عليك إحساس" و"لما قالك بحبط".

والألبوم بشكل عام هو مشروع فني يجمع بين مدحت صالح وبهاء الدين محمد، تم الكشف عنه منذ فترة، وبدأ طرحه للجمهور على فترات.
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