لا للشعارات الحزبية.. إجراء انتخابات اتحاد الطلاب غدًا بجامعة كفر الشيخ

تشهد جامعة كفر الشيخ، غدًا، بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بجميع كليات الجامعة للعام الجامعي 2019 / 2020م، والتي سوف تستمر حتى 14 نوفمبر المقبل.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه جرى التنسيق بين إدارات رعاية الشباب في مختلف كليات الجامعة واللجان المشكلة للإشراف على انتخابات كل كلية، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.



وحث رئيس الجامعة على الانضمام إلى اتحادات طلاب الكليات و ضرورة الالتزام بمواعيد وتوقيت الجدول الزمني المقترح للانتخابات، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة في اختيار من يمثلهم في مجالس اتحاد الطلاب في الكليات والجامعة.



وحذر رئيس الجامعة من استخدام الشعارات الطائفية والفئوية والحزبية في الانتخابات مؤكدًا حرص الجامعة على نزاهة وشفافية الانتخابات لإفراز طلاب قادرين على تمثيل و خدمة زملائهم والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.