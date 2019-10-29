بوغاتي تتصدر القائمة.. أسرع 6 سيارات في العالم خلال 2019

تتنافس الكثير من شركات السيارات الرياضية علي طرح أخف وأسرع السيارات، مضيفين خلالها لمسات متطورة من الرفاهية والقوة.



في صدد ذلك أطلق موقع "the manual" الامريكي أسرع السيارات الرياضية التي تم تسجيلها خلال عام ٢٠١٩.



وتصدرت Bugatti Chiron Super Sport المرتبة الاولي كأسرع سيارة في العالم، حيث تصل لسرعة 304 كيلو مترات في الساعة.



واحتلت "Hennessey Venom F5" المرتبة الثانية بسرعة قصوي تصل لـ 301 كيلو متر في الساعة، وتصل من سرعة 0 الي 250 في اقل من 30 ثانية فقط.



وتنضم SSC Tuatara للمرتبة الثالثة بسرعة قصوي وصلت لـ 300 كيلو متر في الساعة.



وتصل سرعة "Koenigsegg Agera RS" لـ 278 كيلو مترا في الساعه لتحتل خلاله المرتبة الرابعة.



لتنضم مرة اخري hennessey بطراز "venom gt" بسرعه قصوي تصل لـ 270.



وواصلت بوغاتي الايطالية تواجدها بالقائمة بموديل "Veyron Super Sport" بسرعة قصوي تصل لـ 268 كيلومترا في الساعة.