الأسود تناديك.. مفاجأة سارة لنجم منتخب المغرب من خاليلوزيتش

في مفاجأة سارة لجماهير النصر السعودى، أعلنت تقارير صحفية مغربية، عودة عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، إلى معسكر أسود الأطلس من جديد.



ودخل حمد الله، في خلافات مع زملائه اللاعبين في منتخب المغرب، خلال المعسكر الإعدادي لكأس أمم إفريقيا 2019، حيث أنسحب ورفض المشاركة في هذا الحدث القاري الكبير.



وكشفت التقارير، عن أن وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، قرر استدعاء حمد الله، إلى المعسكر القادم، خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر، وذلك بعد تألقه أمام الهلال، وفي ذلك معاناة أسود الأطلس، من عقم تهديفي واضح.



وأشارت، إلى أنه بالإضافة لحمد الله، قرر خاليلوزيتش، استدعاء المهاجم يوسف العربي، مهاجم الهلال الأسبق وأولمبياكوس اليوناني الحالي.



جدير بالذكر أن القائمة الجديدة لمنتخب المغرب، ستضم وفقًا للموقع، 14 لاعبًا ينشطون في الدوري المحلي لكرة القدم.