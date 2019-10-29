Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأسود تناديك.. مفاجأة سارة لنجم منتخب المغرب من خاليلوزيتش

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:17 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
في مفاجأة سارة لجماهير النصر السعودى، أعلنت تقارير صحفية مغربية، عودة عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، إلى معسكر أسود الأطلس من جديد.

ودخل حمد الله، في خلافات مع زملائه اللاعبين في منتخب المغرب، خلال المعسكر الإعدادي لكأس أمم إفريقيا 2019، حيث أنسحب ورفض المشاركة في هذا الحدث القاري الكبير.

وكشفت التقارير، عن أن وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، قرر استدعاء حمد الله، إلى المعسكر القادم، خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر، وذلك بعد تألقه أمام الهلال، وفي ذلك معاناة أسود الأطلس، من عقم تهديفي واضح.

وأشارت، إلى أنه بالإضافة لحمد الله، قرر خاليلوزيتش، استدعاء المهاجم يوسف العربي، مهاجم الهلال الأسبق وأولمبياكوس اليوناني الحالي.

جدير بالذكر أن القائمة الجديدة لمنتخب المغرب، ستضم وفقًا للموقع، 14 لاعبًا ينشطون في الدوري المحلي لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النصر يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بفوز على ضمك بثنائية .. فيديو

شاهد .. لحظة إصابة عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر بسبب الوزن الزائد

النصر يكشف عن حجم إصابة عبد الرزاق حمد الله

نجم المغرب يعد الجماهير بكشف كواليس طرده من معسكر أمم إفريقيا.. فيديو

برسالة على إنستجرام.. انتهاء أزمة حمد الله وفجر لاعبى المنتخب المغربى

الدوري السعودي.. حمد الله يقلب الطاولة على الهلال ويسجل الهدف الثاني لـ النصر.. فيديو

ترشيحاتنا

الفيديو الأخير قبل وفاة "كاباكا" شهيد تذكرة قطار الإسكندرية .. شاهد

فيديو جراف| حقيقة استبدال راجح بشخص آخر في قضية محمود البنا

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

موقف جديد من السعودية تجاه مفاوضات سد ‪النهضة.. تعرف عليه‬

تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلي في منزله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون