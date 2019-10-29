حكم أخذ بعض الأغراض من شقة أم الزوج دون علمها.. الإفتاء: جائزة في هذه الحالة

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه يجوز للزوجة أن تأخذ من شقة أم زوجها -حماتها- ما تشاء إذا أذنت لها بذلك ولا يعد سرقة.





وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «حماتي أذنت لي أن ادخلت شقتها وآخذ منها ما شاء، فأحيانًا أدخل شقتها في غيابها، فهل يجوز ليّ أن آخذ شيئًا من الذي أذنت لي به؟»، أنه يجوز ذلك ولا يعد سرقة لها هي من أباحت لك هذا الفعل من قبل.





واستدل بما روي عَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387، رقم 5492). وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100، رقم 11325).





آداب دخول المنزل

نظر الإسلام للمنزل باعتباره مكانا يأوي إليه الناس ليجدوا فيه الراحة والأمن والطمأنينة ومن ثم فقد شرع للدخول والخروج منه آدابا يتحقق معها كل ذلك.





ومن تلك الآداب: - أ- إلقاء السلام: وذلك لأن السلام هو تحية أهل الجنة، قال تعالى: «دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ»، بل سمى الله تعالى الجنة دار السلام، لما في السلام من الراحة والطمأنينة، حيث إن السلام يحمل في طياته كل الخير وإلا لما كان جزاء أهل الجنة، قال تعالى: «لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» لذا كان من الآداب لمن يدخل بيته أن يسلم، حتى لو لم يكن في البيت غيره، قال الله تعالى: «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً».





وكيفية السلام أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ويجاب عليه بـ (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) بصيغة الجمع كذلك، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هذا جبريل يقرأ عليكم السلام قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ». وروى البخاري في الأدب المفرد عن جابر رضي الله عنه: « إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة ». قال: ما رأيته إلا توجيه قوله: «وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا»









ب- ذكر الله تعالى: فينبغي لداخل البيت أن يسمي الله تعالى، لأن الشيطان لا بقاء له مع اسم الله تعالى. وإذا كان المنزل يراد منه أن يكون مكانا للراحة والطمأنينة، فلا يمكن أن يحصل ذلك مع بقاء الشيطان الذي يسعى لإضلال بني آدم، قال تعالى: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا» ولكن أخبر الله سبحانه بأن السلاح الذي يواجه به هذا العدو هو ذكره سبحانه وتعالى: «وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».





وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذا دخل ولم يذكر الله قال: أدركتم المبيت، وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء».





وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا لدخول المنزل وهو: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا».



