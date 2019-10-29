سعرها مفاجأة.. يسرا تقود سيارة الـ ميني كار لأول مرة.. شاهد

انتشرت فى الآونة الأخيرة صورا كثيرة لسيارة ميني كار وهي سيارة صغيرة الحجم وستقوم وزارة الانتاج الحربي بإنتاجها وسيكون سعرها ٢٤ ألف جنيه.





وظهرت صور كثيرة للفنانة يسرا وهى تقود هذه السيارة.



وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة ستنتج "عربات ميني كار" تكفي الأسرة المصرية، وأن سعرها سيكون في متناول الجميع، مضيفا: "هي صغيرة ولكن ستكفي الأسرة، وستسير لمسافة جيدة دون الحاجة لإعادة الشحن".