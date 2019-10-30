حظر تطبيق واتساب في إسرائيل.. لهذا السبب

تدرس إدارة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب، حظر استخدام التطبيق تمامًا فى إسرائيل، بعد فضيحة التجسّس الأخيرة التى كشفت استخدام شركة إسرائيلية للتطبيق من أجل التجسّس على بيانات الصحفيين والدبلوماسيين ونشطاء حقوق الإنسان وكبار المسئولين الحكوميين.





وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، كانت قد تقدمت شركة فيسبوك بدعوى قضائية اليوم للمحكمة فى كاليفورينا، ضد شركة أمن معلومات "سيبرانية" إسرائيلية، بسبب اختراقها حسابات بعض مستخدمي برنامج الواتساب بداية العام الجاري.





وكانت عملية التجسس تتم فى الفترة ما بين شهرى مارس وابريل، وتم الإبلاغ بها فى شهر مايو الماضى، بعد الاستعانة بجهود شركة Citizen Lab البحثية للتحقيق فى الإختراقات الأمنية.





وقالت فيسبوك في الدعوى التي تقدمت بها، إن شركة "إن اس أو جروب" الإسرائيلية، قد استخدمت خوادم برنامج الواتساب لنشر البرامج الضارة على 1400 هاتف محمول في محاولة لاستهداف الصحفيين والدبلوماسيين ونشطاء حقوق الإنسان وكبار المسؤولين الحكوميين والأطراف الأخرى، وأكدت شركة واتساب على هذه الاتهامات من قبل دون ذكر الشركة التي تقف وراء هذه الجرائم.





وأضافت شركة فيسبوك أن شركة "ان اس أو" لم تستخدم برنامجها الرائد في الوصول إلى الرسائل المرسلة عبر تطبيق واتساب فقط، بل التطبيقات المنافسة مثل ابل اي مسج، وسكايب، وتليجرام، ووي شات وماسنجر فيسبوك.



