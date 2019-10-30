طريقة عمل عيش الزبدة والسكر

عيش الزبدة والسكر من المخبوزات الجديدة وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير عيش الزبدة والسكر:
-للعجين:
80 جرام سكر
20 جرام لبن بودرة
ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
بيضة
175 جرام ماء دافئ
60 جرام زبدة
-للوجه:
مكعبات زبدة سكر
-للتقديم:
زبدة
عسل ابيض
طريقة تحضير عيش الزبدة والسكر:
* تخلط المكونات الجافة معا
* تخلط الزبدة والسكر في العجان
* تخمر الخميرة و تخلط مع السكر والماء
* تضاف المكونات الجافة للعجان
* يضاف الفانيليا والسكر
* تضاف الخميرة تدريجيا حتى يتشكل قوام العجين
* تترك العجينة لتخمر
* تذوب مكعبات الزبدة للدهن
* يشكل العجين إلى كور متوسطة الحجم ويوضع في صينية على ورق خبز
* تفتح كل كرة عجين ويوضع مكعب زبدة بها
* بفرشة يتم دهن كور العجين بالزبدة والسكر
* تخبز لمدة 20 دقيقة وتقدم دافئة