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مرأة

طريقة عمل عيش الزبدة والسكر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
طريقة عمل عيش الزبدة
طريقة عمل عيش الزبدة والسكر
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هاجر هانئ
عيش الزبدة والسكر من المخبوزات الجديدة وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير عيش الزبدة والسكر:

-للعجين:

80 جرام سكر 
20 جرام لبن بودرة 
ملعقة كبيرة خميرة فورية 
رشة ملح 
بيضة 
175 جرام ماء دافئ 
60 جرام زبدة 

-للوجه:

مكعبات زبدة سكر 

-للتقديم:

زبدة 
عسل ابيض 


طريقة تحضير عيش الزبدة والسكر:

* تخلط المكونات الجافة معا
* تخلط الزبدة والسكر في العجان
* تخمر الخميرة و تخلط مع السكر والماء
* تضاف المكونات الجافة للعجان
* يضاف الفانيليا والسكر
* تضاف الخميرة تدريجيا حتى يتشكل قوام العجين
* تترك العجينة لتخمر
* تذوب مكعبات الزبدة للدهن
* يشكل العجين إلى كور متوسطة الحجم ويوضع في صينية على ورق خبز
* تفتح كل كرة عجين ويوضع مكعب زبدة بها
* بفرشة يتم دهن كور العجين بالزبدة والسكر
* تخبز لمدة 20 دقيقة وتقدم دافئة
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