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أخبار العالم

تركيا تهدد بقتل الأكراد حال عدم مغادرتهم شمال سوريا خلال 150 ساعة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:04 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستقتل أي مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية يبقى داخل "منطقة آمنة" من المقرر إقامتها في شمال شرق سوريا بعد انقضاء مهلة الـ 150 ساعة التي اتفقت عليها أنقرة وموسكو.

وأضاف مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيراني والروسي في جنيف إن تركيا تصدق روسيا عندما تقول إن الأكراد انسحبوا من المنطقة المحاذية لحدودها مع سوريا ولكن "لا يمكن أن تثق في الإرهابيين" وفقا لوكالة "رويترز".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن روسيا أبلغت تركيا بأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية انسحبوا من شريط قرب الحدود السورية التركية في غضون المهلة النهائية التي حددتها أنقرة وموسكو.

وتزامنت تصريحات وزير الخارجية التركية مع إعلان مجلس النواب الأمريكي تبني مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، تشمل مسؤولين لهم علاقة بـالهجوم على شمال شرقي سوريا على رأسهم وزير الدفاع.
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