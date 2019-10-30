تركيا تهدد بقتل الأكراد حال عدم مغادرتهم شمال سوريا خلال 150 ساعة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستقتل أي مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية يبقى داخل "منطقة آمنة" من المقرر إقامتها في شمال شرق سوريا بعد انقضاء مهلة الـ 150 ساعة التي اتفقت عليها أنقرة وموسكو.





وأضاف مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيراني والروسي في جنيف إن تركيا تصدق روسيا عندما تقول إن الأكراد انسحبوا من المنطقة المحاذية لحدودها مع سوريا ولكن "لا يمكن أن تثق في الإرهابيين" وفقا لوكالة "رويترز".





وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن روسيا أبلغت تركيا بأن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية انسحبوا من شريط قرب الحدود السورية التركية في غضون المهلة النهائية التي حددتها أنقرة وموسكو.



