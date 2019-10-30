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فن

عمرو سعد وأحمد سعد.. انفصال وإنجاب في أسبوع واحد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
عمرو سعد واحمد سعد
عمرو سعد واحمد سعد
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قسم الفن
شهدت عائلة عمرو سعد وأحمد سعد حدثين لافتين في أسبوع واحد، أحدهما سعيد، وهو إنجاب شقيقتهما مولودا جديدا، والآخر حزين وهو انفصال الفنان عمرو سعد عن زوجته شيماء فوزي.

كانت شيماء فوزى، زوجة الفنان عمرو سعد، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت عن طلاقها من عمرو سعد بعد زواج دام 11 عاما.

وقالت شيماء فوزى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

أما الحدث الثاني، فهو إنجاب شقيقة عمرو وأحمد سعد مولودا جديدا، حيث نشر أحمد سعد عبر حسابه بموقع "إنستجرام" فيديو جديدا وهو يؤذن فى أذن ابن شقيقته.

وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا: "ابن اختي ودي أول لحظة ليه في الدنيا.. عارفين ليه أول لما بنتولد بيأذنوا في ودنك الأذان ولما بتموت بيصلوا عليك بعد الإقامة.. عشان الدنيا كلها عند الله قد تكون بين الأذان والإقامة والله أعلم.. إحنا بس اللي مكبرين الموضوع".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبى، وهو من إخراج روؤف عبد العزيز.

ويقوم حاليا عمرو سعد بالاستعداد لتقديم فيلم جديد بعنوان "2 طلعت حرب"، والذى يشارك فى بطولته ياسمين الخطيب وإخراج مجدى أحمد على.
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