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رياضة

تغييرات بالجملة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في كأس الرابطة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
أرسنال
أرسنال
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عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول منافسه أرسنال اليوم على ملعب أنفيلد "معقل الريدز" ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2 .

ومن المحتمل ان يغيب المحترف الدولي المصري محمد صلاح عن ليفربول في مباراة اليوم، وذلك بعد تلميحات المدير الفني للريدز بأنه سيكون هناك دور لدكة البدلاء في مباراة أرسنال اليوم.

وجاء التشكيل المتوقع لـ ليفربول كالتالي : 

حراسة المرمى: كيليهر

الدفاع: هوفر- لوفرين - جوميز - ميلنر

الوسط: تشامبرلين - جونز - كيتا - لالانا

الهجوم: أوريجي - بروستر.

التشكيل المتوقع لـ آرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: بيليرين - هولدينج - موستافي - كولاسينك

الوسط: توريرا - ويلوك - نيلس - أوزيل

الهجوم: ساكا - مارتينيلي
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