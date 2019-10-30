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أخبار العالم

بـ هذا الإجراء.. إيران تحاول تفادي الاضطرابات في العراق

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
إيران تحاول تفادي
إيران تحاول تفادي الاضطرابات في العراق
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دعاء أبوهشيمة
أغلقت إيران اليوم، الأربعاء، معبر مهران الحدودي مع العراق على خلفية الاضطرابات المستمرة هناك، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء هذا القرار، في أعقاب قطع متظاهرين عراقيين في قضاء بدرة (70 كم شرق الكوت مركز المحافظة) في وقت سابق، طريقا مؤدية إلى معبر مهران الحدودي مع إيران في محافظة واسط جنوب شرقي البلاد، الأمر الذي أدى لتوقف حركة المرور إلى المعبر ذهابا وإيابا.

جدير بالذكر أن معبر مهران، هو أحد المعابر الرئيسية بين إيران والعراق، حيث يتدفق عبره زوار الأربعين.

وتشهد العاصمة العراقية وعدد من محافظات الوسط والجنوب احتجاجات عنيفة ضد الحكومة تطالبها بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

وقد تحولت المظاهرات أمس، الثلاثاء، إلى مليونية تزامنا مع انضمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الاعتصام في النجف.
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