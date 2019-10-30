التوصيات النهائية للاحتفال العاشر بيوم الغذاء الأفريقي

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات النهائية، الخاصة بالاحتفال العاشر ليوم الغذاء الأفريقي، والذي تستضيفه مصر حاليًا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبحضور وتشريف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وقال أبوستيت، إن التوصيات النهائيات للمؤتمر جاءت على ثلاثة مستويات رئيسية هي: المستوى السياسي، ومحور التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن مجال تعبئة الموارد.





وأشار وزير الزراعة، الى أنه على المستوى السياسي، شملت المحاور ضرورة تبني جميع الدول منهاج القطاعات المتعددة للأنظمة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي التي تضمن انخراط جميع القطاعات مع الالتزام بتطبيق المحاسبية وآليات الحوكمة وانشاء مجالس غذائية وتغذوية قومية ذات آليات تنسيقية لضمان التنفيذ والمتابعة والتعظيم، فضلًا عن أن تتضمن الاستراتيجيات القومية للتغذية والأمن الأطفال والرضع حديثي الولادة كحجر أساس للأمن الغذائي في أي دولة ، وإنشاء وتفعيل منصة تعاون جنوب – جنوب عبر المنطقة ومشاركة المعلومات وقاعدة البيانات لتعزيز التعاون بين للدول الافريقية في القضايا المتعلقة بالغذاء.





وفيما يتعلق بالتوصيات المرتبطة بمجال التكنولوجيا والابتكار، أوضح الوزير ان هناك إجماع على تطبيق الوسائل التكنولوجيا الحديثة في جميع اشكال الاستثمار الزراعي، و تطبيق الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الغذاء، مع ربط الفرص الزراعية والأمن الغذائي بتوظيف الشباب وتمكين المرأة.





وأكد ان التوصيات الخاصة بمجال تعبئة الموارد تمثلت في زيادة مشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي وخاصة دول شمال ووسط منطقة افريقيا في المنح البحثية المقدمة من الاتحاد الأفريقي، بحيث تشمل زيادة الحوافز من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية بأفريقيا عن طريق تقديم: جائزة بطولة افريقيا للتغذية، وميداليات بطولة افريقيا للتغذية.





كما تشمل التوصيات انشاء بنك المعلومات الزراعية وتعظيم استخدامها لضمان تدفق المعلومات الزراعية بصورة صحيحة ودقيقة وتحديد جهة حكومية واحدة لتكون المنوط بها إدارة شركة المعلومات، مع دعم وتطوير المكونات لدعم كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزراعية، كذلك تعزيز استخدام التكنولوجيا المتاحة وتوليد بيانات أكثر جدوه تتيح تفسير جميع اشكال سوء التغذية، وتطوير كفاءة التغذية استنادا الى معايير منهجية يمكن استخدامها عبر القارة الافريقية، وتعزيز تبادل المهارات والتكنولوجيا والابتكار.



