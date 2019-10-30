يظهر ويختفي مثل السحر.. ما قصة «قرد الشوقية» الذي يسبب الذعر لأهل مكة.. فيديو

قرد يظهر ثم يختفي، التقطته عدسات سكان مكة المكرمة أكثر من مرة وهو يتنقل بين منازل حي الشوقية في مكة المكرمة، ويسبب الذعر المتكرر للأهالي.





حكاية القرد الغريب الذي يرفض ترك المساكن باتجاه الجبال أو خارج المدينة، أصبحت شغلا شاغلا لسكان بلد الحرم الشريف، وتناقل أهل مكة صور وفيديوهات القرد على وسائل التواصل الاجتماعي حيث صار الأشهر في مكة.





البلاغات المتكررة لأمانة العاصمة المقدسة، لم تكن كافية للتخلص من القرد على مدار الشهور الماضية، واليوم وثق أحد المواطنين ظهور القرد مرة أخرى أثناء تسلقه أحد المساكن في حي الشوقية.





كان القرد العجيب قد أثار الذعر والهلع لدى طالبات مدرسة بنات في حي الشوقية بمكة المكرمة، منتصف الشهر الماضي، بعد أن ظهر بجوار المدرسة في عمارة تحت الإنشاء، وفقا لصحيفة سبق السعودية.





وقالت الصحيفة إن القرد تنقل من دور إلى دور عن طريق النوافذ المكشوفة؛ مما تسبب في إصابة الطالبات بالهلع والخوف؛ خصوصًا أوقات انصرافهن من المدرسة.





في نفس السياق قال مصور الفيديو الأخير للقرد، إنه دائم الظهور والاختفاء، يظهر في أحد الأحياء ثم يغيب عن الأعين ليظهر في مكان آخر مسببا الهلع والذعر للمواطنين.



