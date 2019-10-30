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توك شو

على قد الإيد..خلطة سحرية لعمل حواوشي البطاطس مع الشيف توتا مراد..فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:26 م
حواوشي البطاطس
حواوشي البطاطس
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل حواوشى البطاطس.

وتضمّنت مقادير طريقة عمل حواوشى البطاطس:

نصف كيلو بطاطس مهروسة
بصل مكرمل
طماطم مكعبات
جبن مشكل
2 معلقة زبدة
معلقة صغيرة مرقة بودر
بصل بودر+ ثوم بودر+ بابريكا
ملح+فلفل
زيت


ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل حواوشى البطاطس خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
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