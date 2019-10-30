على قد الإيد..خلطة سحرية لعمل حواوشي البطاطس مع الشيف توتا مراد..فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل حواوشى البطاطس.
وتضمّنت مقادير طريقة عمل حواوشى البطاطس:
نصف كيلو بطاطس مهروسة
بصل مكرمل
طماطم مكعبات
جبن مشكل
2 معلقة زبدة
معلقة صغيرة مرقة بودر
بصل بودر+ ثوم بودر+ بابريكا
ملح+فلفل
زيت
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل حواوشى البطاطس خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
وتضمّنت مقادير طريقة عمل حواوشى البطاطس:
نصف كيلو بطاطس مهروسة
بصل مكرمل
طماطم مكعبات
جبن مشكل
2 معلقة زبدة
معلقة صغيرة مرقة بودر
بصل بودر+ ثوم بودر+ بابريكا
ملح+فلفل
زيت
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل حواوشى البطاطس خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..