شاهد .. لحظة إنقاذ لاعب سيراميكا كليوباترا من الموت

🎥 إصابة لاعبنا حسني زكي بعد ان بلع لسانه وفقد الوعي في مباراة النصر وسيراميكا كليوباترا

طبيب الفريق فريد رضوان كان جالسًا في "المدرجات" بعد ان طرده الحكم سعيد حمزة في تصرف يخالف لوائح الفيفا، وهذا ما تسبب في تأخر دخوله إلى أرض الملعب لأكثر من 90 ثانية كادت ان تودي بحياة اللاعب! pic.twitter.com/HmH5C9KoqK — Cleopatra Fc (@CleopatraFC_) October 30, 2019

أنقذ فريد رضوان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حياة حسني زكي لاعب وسط فريقه، بعد أن سقط اللاعب مغشيا عليه في مباراة النصر التي أقيمت عصر اليوم على ملعب النصر بالجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية.وقبل نهاية المباراة التي انتصر فيها سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سقط حسني زكي على الأرض بعد اصطدام قوي مع أحد لاعبي النصر، وفقد الوعي بعد ثوان قليلة وقام ببلع لسانه.ولاحظ محمود شكري حارس مرمى سيراميكا كليوباترا بلع اللاعب للسانه، فصرخ في دكة البدلاء مطالبا بنزول الطبيب سريعا، ولكن كان الدكتور فريد رضوان مطرودا من الشوط الأول بأوامر سعيد حمزة حكم اللقاء، وكان خارج الملعب تماما.هرول الطبيب بسرعة إلى اللاعب، من أجل إنقاذ حياته ودخل إلى العشب الأخضر بأقصى سرعة، ونجح في مهمته بعد دقائق قليلة من العلاج، وبعد أن استفاق حسني زكي دخل به الدكتور فريد رضوان إلى سيارة الإسعاف الموجودة في الاستاد ووضعه على جهاز الأوكسجين ليتحسن تماما، بعد أن كاد يفقد حياته.الجدير بالذكر أن محمود شكري اشتكى من إصابة أثناء اللعب في الشوط الأول ولكن الحكم لم يوقف المباراة ، وبعدها وصلت الكرة إلى الحارس فأخرجها للعلاج، ثم فوجيء بإشهار الكارت الأصفر في وجهه، وبعد نزول الطبيب وعلاج الحارس قام الحكم سعيد حمزة بإشهار الكارت الأحمر للدكتور فريد رضوان بدون أي سبب ليخرج من الملعب، ولولا العناية الإلهية وتواجدة بجوار السور لحدث ما لم يحمد عقباه.‎