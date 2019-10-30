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أخبار البلد

سالي عبد السلام تكشف تفاصيل تجربتها للسيارة الكهربائية الجديدة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:04 م
سالى عبد السلام
سالى عبد السلام
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أمل مجدى
نشرت الاعلامية سالى عبد السلام فى موقع الصور انستجرام صورة تجمعها مع وزير الانتاج الحربى ووزير النقل ووزيرة البيئة .

علقت سالى عبد السلام على الصورة قائلة :"لكل اللى سألنى وانا معنديش معلومات كافية والله هتعرفوا كل المعلومات عن عربيات الكهرباء قريب جدًا بس انا شيفاها من احسن الحاجات اللى هتحصل فى مصر بجد ".


وتابعت "وشفتوا الفيديوهات وانا بسوقها انا هستناها تنزل واجيب واحدة ان شاء الله ،اهه ابتسمت والله وخليتهم يبتسموا ..انا مش رسمية خالص ومبحبش ابقى رسمية ".


وأكملت "فى وزارة الانتاج الحربى امبارح مع سيادة الوزير محمد العصار للانتاج الحربى والكامل وزير النقل كامل الوزير ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ...شكرًا وزارة الانتاج الحربى على الزيارة وانكوا اختارتونى اجرب العربيات دى قبل ما تنزل فى السوق المصرى وده شرف ليا واطمنا ان البنات والستات هتعرف تسوقها طالما انا سوقتها ".
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