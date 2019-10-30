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فن

رانيا يوسف تنتهى من تصوير الآنسة فرح .. تعرف على موعد عرضه

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:04 م
وائل فرج
وائل فرج
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج وائل فرج تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن انتهاء تصوير مسلسل "الانسة فرح" والذى يشارك فى اخراجه مع احمد الجندى وهو مأخوذ عن مسلسل Jane The Virgin.

وقال وائل فرج : "تجربة ممتعة جدا ومرهقة جدا.. مشروع كل اللي اشتغل فيه تعب وجاب آخره في كل الأقسام.. كمية تفاصيل رهيبة في كل حاجه فالمسلسل".

وأضاف وائل فرج قائلا : "شكرا لكل الناس اللي تعبتهم معايا من ممثلين لكتاب لفريق إخراج وتصوير وإنتاج وديكور وملابس وصوت ومونتاچ وألوان وجرافيك ومكساچ ومزيكا".

مسلسل "الآنسة فرح" من المقرر عرضه يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل، عبر شاشة قناة mbc 4، يشارك في بطولته رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، وتامر فرج، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت.
رانيا يوسف تنتهى من تصوير الآنسة فرح .. تعرف على موعد عرضه
رانيا يوسف تنتهى من تصوير الآنسة فرح .. تعرف على موعد عرضه
رانيا يوسف تنتهى من تصوير الآنسة فرح .. تعرف على موعد عرضه
رانيا يوسف تنتهى من تصوير الآنسة فرح .. تعرف على موعد عرضه
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