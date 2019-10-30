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رياضة

محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جلوب سوكر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:51 م
صلاح - ونالدو - ميسي
صلاح - ونالدو - ميسي
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إسراء أشرف
تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري 2019، لا سيما وأنه قدم مستويات لافتة مع الريدز.
وتضم القائمة اسم صلاح، بين النجوم المرشحين للفوز بالجائزة، وهم ثلاثي ليفربول فيرجل فان دايك، وساديو ماني، وأليسون بيكر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي، والبرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

محمد صلاح ينافس ميسي
وجاءت قائمة أفضل لاعب شاب في العام كالتالي: (أنسو فاتي - إيرلينج هالاند - جادون سانشو - جواو فيليكس - كاي هافيرتز).

محمد صلاح ينافس ميسي
وشهدت قائمة أفضل لاعبة في العام تواجد كل من، آدا هيجربيرج، وأليكس مورجان، امادين هنري، لوسي برونز، مارتا فييرا دا سيلفا، ميجان رابينوي، ساري فان فينيندال.

محمد صلاح ينافس ميسي
أما قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم، ضمت كل من، يورجن كلوب (ليفربول)، أليجري (مدرب يوفنتوس السابق)، إريك تين هاج (أياكس أمستردام) فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال)، جمال بلماضي (منتخب الجزائر).

محمد صلاح ينافس ميسي
وضمت قائمة أفضل نادٍ في العالم: (أياكس أمستردام الهولندي - ليفربول الإنجليزي - أولمبيك ليون الفرنسي للسيدات)

محمد صلاح ينافس ميسي
ومن المقرر، أن يقام حفل توزيع الجوائز، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، في مدينة جميرا بدبي.

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