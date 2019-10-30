محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جلوب سوكر

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري 2019، لا سيما وأنه قدم مستويات لافتة مع الريدز.

وتضم القائمة اسم صلاح، بين النجوم المرشحين للفوز بالجائزة، وهم ثلاثي ليفربول فيرجل فان دايك، وساديو ماني، وأليسون بيكر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي، والبرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.



وجاءت قائمة أفضل لاعب شاب في العام كالتالي: (أنسو فاتي - إيرلينج هالاند - جادون سانشو - جواو فيليكس - كاي هافيرتز).



وشهدت قائمة أفضل لاعبة في العام تواجد كل من، آدا هيجربيرج، وأليكس مورجان، امادين هنري، لوسي برونز، مارتا فييرا دا سيلفا، ميجان رابينوي، ساري فان فينيندال.



أما قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم، ضمت كل من، يورجن كلوب (ليفربول)، أليجري (مدرب يوفنتوس السابق)، إريك تين هاج (أياكس أمستردام) فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال)، جمال بلماضي (منتخب الجزائر).



وضمت قائمة أفضل نادٍ في العالم: (أياكس أمستردام الهولندي - ليفربول الإنجليزي - أولمبيك ليون الفرنسي للسيدات)

