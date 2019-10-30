منها 12 جامعة أهلية وحكومية.. الوزراء يستعرض مشروعات وزارة التعليم العالي

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجاري العمل بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات، تشمل 8 جامعات أهلية دولية، و4 جامعات حكومية جديدة، و3 معاهد ومراكز بحثية، و3 جامعات تكنولوجية، و8 أفرع للجامعات الدولية، و7 مجمعات تكنولوجية، ومشروع بيت مصر بباريس للتمثيل الثقافي، فضلًا عن مشروعات جارية بالجامعات وأخرى بالمراكز البحثية المتعددة.



وأوضح وزير التعليم العالي أنه يتم حاليًا تنفيذ 4 جامعات حكومية هي جامعات: الغردقة، والأقصر، ومطروح، والوادي الجديد، لتضاف إلى 27 جامعة حكومية حاليًا، تضم 485 كلية في مختلف التخصصات، بزيادة 60 كلية في آخر 4 سنوات، وبها 188 برنامجًا دراسيًا جديدًا، ولفت إلى أن الجامعات الحكومية تضمُ حاليًا 113 مُستشفى جامعيًا، تضمُ نحو 32 ألف سرير، تُقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المحافظات.



على صعيد الجامعات الأهلية الدولية، أشار الوزير إلى أنها تحظى بشراكة مع جامعات دولية، وتعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ جامعة الجلالة، التي ستضم 15 كلية تقدم العديد من البرامج الدراسية، في مجالات العلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والإتصال، والفنون، والعلوم الهندسية، منها برامج مُتقدمة مثل علوم الذكاء الاصطناعي، والعمارة الرقمية، والطب والجراحة التكاملي. وجامعة الملك سلمان وهي 3 أفرع في مدن شرم الشيخ، ورأس سدر، والطور، ويتضمن فرع شرم الشيخ برامج دراسية في مجالات السياحة والضيافة، واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، والإنتاج الإعلامي، ويضم فرع الطور برامج دراسية في مجال الطب والجراحة والعلوم الصيدلية، والصناعات التكنولوجية، والعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم الأساسية، والتمريض، وفرع مدينة رأس سدر، ويضم برامج دراسية في مجالات العلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، والزراعات الصحراوية، والطب البيطري.



وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية، بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 11 كلية في مجالات العلوم الأساسية، والدراسات القانونية الدولية، والعلوم الهندسية، والسياحة والضيافة، وعلوم وهندسة الحاسبات، وإدارة الاعمال، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والطب والجراحة التكاملي، والعلوم الصيدلية، ومستشفى جامعي. كما يتم تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة وتضم 10 كليات، هي العلوم، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، وإدارة الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، والعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشفى جامعي.



وأضاف وزير التعليم العالي أن مشروعات الجامعات الأهلية الدولية الجاري تنفيذها تتضمن استكمال مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يتكون من مرحلتين، تتضمن الأولى معهد علوم النانو تكنولوجي، ومعهد للعلوم الطبية، أما الثانية ففيها معهدان للعلوم السياسية والاقتصاد، وكذلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتتضمن كلية الهندسة، وبها برامج هندسة الكترونيات واتصالات وعلوم الحاسب والقوى الكهربائية والهندسة الصناعية والتصنيع، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، ومعهد العلوم الأساسية والتطبيقية وتضم علوم النانو والبيو تكنولوجي والرياضيات الحسابية والتطبيقية ومواد الطاقة، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وتضم مجالات المحاسبة ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية.



